Conférence : Gardarem la mémoire – La lutte du Larzac, quel patrimoine ?, Médiatheque Georgette Milhau, Saint-Maurice-Navacelles

Informations pratiques

Conférence : Gardarem la mémoire – La lutte du Larzac, quel patrimoine ? Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiatheque Georgette Milhau Hérault

Gratuit. Sur réservation. Jauge : 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Rencontre entre d’anciens participants à la lutte du Larzac et de jeunes éleveurs du territoire, autour de la mémoire de ce mouvement emblématique de 1973.

Une exposition photographique, ponctuée de moments musicaux et poétiques, accompagnera les échanges.

La rencontre sera animée par Radio Larzac. Une proposition de la médiathèque Georgette-Milhau, dans le cadre du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Médiatheque Georgette Milhau 34250 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « media.stmnav@gmail.com »}]

Rencontre entre les ancien.ne.s de la lutte Larzac et de jeunes éleveur.s.e.s du territoire sur la mémoire de cette lutte si emblématique : la lutte du Larzac en 1973.

©médiatheque st maurice navacelles