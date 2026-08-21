AGENDA · Nantes
Conférence Gesticulée, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Conférence Gesticulée Jeudi 24 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Une soirée d’échange autour des thématiques de L’IVG avec le Collectif Gonades, l’association Pour une M.E.U.F. et Nous Toutes 44.
Conférence gesticulée : Histoire d’un secret de Polichinelle.
Prix libre
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Conférence Gesticulée
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