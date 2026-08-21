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Conférence Gesticulée, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

jeudi 24 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Conférence Gesticulée, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Conférence Gesticulée Jeudi 24 septembre, 19h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:30:00+02:00

Une soirée d’échange autour des thématiques de L’IVG avec le Collectif Gonades, l’association Pour une M.E.U.F. et Nous Toutes 44.
Conférence gesticulée : Histoire d’un secret de Polichinelle.
Prix libre

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Conférence Gesticulée

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