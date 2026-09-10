Conférence gesticulée : “Le mensonge des 3 petits cochons”, L’Escalier, tiers-lieu miaulétou, Saint-Léonard-de-Noblat
vendredi 2 octobre 2026 · L’Escalier, tiers-lieu miaulétou · Saint-Léonard-de-Noblat
Informations pratiques
Conférence gesticulée : “Le mensonge des 3 petits cochons” Vendredi 2 octobre, 20h00 L’Escalier, tiers-lieu miaulétou Haute-Vienne
Gratuit. Limité à 60 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Le conte des Trois petits cochons, à l’origine du culte du béton, est revisité par la compagnie des Frères Lepropre pour redonner ses lettres de noblesse à la construction paille et bois.
Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, elle fait le point sur l’habitat écologique et l’urgence d’agir en développant des solutions alternatives.
Présence des conseillers de Nov’Habitat 87 pour tout renseignement sollicité par les spectateurs avant ou après la représentation.
Verre de l’amitié offert.
Conférence financée dans le cadre du service public de la rénovation de l’habitat Nov’habitat87
L’Escalier, tiers-lieu miaulétou 3 place Gay-Lussac, 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Installé au cœur de Saint-Léonard-de-Noblat, L’Escalier est un espace collaboratif accueillant activités associatives, culturelles, numériques et professionnelles.
Le conte des Trois petits cochons, à l’origine du culte du béton, est revisité par la compagnie des Frères Lepropre pour redonner ses lettres de noblesse à la construction paille et bois.
© Compagnie Les Frères Lepropre
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