Conférence gesticulée : Le sacerdoce des Mémères à chat, Médiathèque La Source, Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque La Source · Saint-Lô
Informations pratiques
Conférence gesticulée : Le sacerdoce des Mémères à chat Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque La Source Manche
Durée 1h25.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00
Le sacerdoce des Mémères à chat
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Des histoires de princesses aux stéréotypes de la « vieille fille » frustrée, Chloé Lebon mêle récit intime, références à la culture populaire et paroles d’autrices pour déconstruire avec humour les représentations sexistes liées au célibat des femmes. Une conférence gesticulée tendre et engagée qui interroge l’injonction au couple et ouvre la voie à d’autres récits d’émancipation et de sororité.
– Compagnie l’Insolente – Chloé Lebon –
Médiathèque La Source Place du Champ de Mars, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Ferme de Périers Manche Normandie 02 33 72 52 53 http://mediatheque.saint-lo.fr https://www.instagram.com/mediatheque_saintlo/;https://www.facebook.com/mediathequedesaintlo/?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 72 52 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saint-lo.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Le sacerdoce des Mémères à chat
©Sophie Lulague
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