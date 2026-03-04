Conférence gourmande et participative, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Conférence gourmande et participative Samedi 14 mars, 10h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Quel est le lien entre l’alimentation et le climat ? Stéphanie Gomis vous propose de le découvrir lors de cette conférence gourmande.Contributions des participants, préparation de recettes rapides, apports théoriques et jeux contribueront à vivre cette conférence de façon active !

