CONFÉRENCE GOURMANDE SUR LE CHINCHARD LE GRAU D’AGDE Agde

Agde

CONFÉRENCE GOURMANDE SUR LE CHINCHARD

LE GRAU D’AGDE 43 quai Commandant Méric Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Venez vivre une expérience conviviale et inédite à la criée autour du Chinchard.

L’équipe du Belvédère vous accueille pour une nouvelle expérience conviviale et culinaire !Nous vous proposons un évènement chaleureux et complet, un moment d’échanges avec le pêcheur et une dégustation sous différentes formes culinaires .

Méconnu et souvent confondu avec le maquereau avec qui il voyage souvent.

Il se déplace en banc, dans des eaux de 10 à 500 mètres de profondeur. Son corps argenté, de 15 à 45 centimètres de long, est parcouru par une ligne de piquants assez redoutables qui lui permettent de se défendre contre les prédateurs. Le chinchard peut être vendu entier, en filets, et même fumé ou salé. .

LE GRAU D’AGDE 43 quai Commandant Méric Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : CONFÉRENCE GOURMANDE SUR LE CHINCHARD

Come and enjoy a unique and convivial experience at the fish auction, with a focus on horse mackerel.

L’événement CONFÉRENCE GOURMANDE SUR LE CHINCHARD Agde a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34