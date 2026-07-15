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CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY Aniane

samedi 19 septembre 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
50 Boulevard Félix Giraud
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez l’héritage architectural des abbayes d’Aniane et de Saint-Thibéry.
Endommagées durant les guerres de Religion, les abbayes d’Aniane et de Saint-Thibéry furent restaurées au XVIIe siècle par les moines de Saint-Maur. Découvrez l’héritage architectural de cette congrégation.
Denis Nepipvoda, historien de l’art et guide-conféérencier.   .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71  abbaye@cc-vallee-herault.fr

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English : CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY

Discover the architectural heritage of the abbeys of Aniane and Saint-Thibéry.

L’événement CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY Aniane a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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