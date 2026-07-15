CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY Aniane
samedi 19 septembre 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’héritage architectural des abbayes d’Aniane et de Saint-Thibéry.
Endommagées durant les guerres de Religion, les abbayes d’Aniane et de Saint-Thibéry furent restaurées au XVIIe siècle par les moines de Saint-Maur. Découvrez l’héritage architectural de cette congrégation.
Denis Nepipvoda, historien de l’art et guide-conféérencier. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 16 71 abbaye@cc-vallee-herault.fr
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English : CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY
Discover the architectural heritage of the abbeys of Aniane and Saint-Thibéry.
L’événement CONFÉRENCE GUIDÉE: REGARDS CROISÉS SUR LES RECONSTRUCTIONS DU 17E SIÈCLE: ANIANE ET SAINT THIBÉRY Aniane a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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