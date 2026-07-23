Conférence Gustav KLIMT rue Félix Vieuille Saujon
samedi 19 septembre 2026 · rue Félix Vieuille · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Conférence Gustav KLIMT
rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Michèle COCA, peintre, présentera la conférence Gustav KLIMT et le monde d’hier le samedi 19 septembre à 15h au Temple de Saujon.
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rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
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English :
Michèle COCA, a painter, will present the lecture Gustav KLIMT and the World of Yesterday on Saturday, September 19, at 3:00 p.m. at the Temple de Saujon.
L’événement Conférence Gustav KLIMT Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon
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