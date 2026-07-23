Conférence Gustav KLIMT rue Félix Vieuille Saujon

Informations pratiques

Saujon

Conférence Gustav KLIMT

rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Michèle COCA, peintre, présentera la conférence Gustav KLIMT et le monde d’hier le samedi 19 septembre à 15h au Temple de Saujon.

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rue Félix Vieuille Temple de Saujon Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

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English :

Michèle COCA, a painter, will present the lecture Gustav KLIMT and the World of Yesterday on Saturday, September 19, at 3:00 p.m. at the Temple de Saujon.

L’événement Conférence Gustav KLIMT Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon