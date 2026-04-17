Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Château de la Flocellière Sèvremont

Sèvremont

Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Conférence au château de la Flocellière

Conférence animée par Charlotte de Villiers. .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 contact@chateaudelaflocelliere.com

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English :

Conference at Château de la Flocellière

L’événement Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Sèvremont a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges