Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Château de la Flocellière Sèvremont
Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Château de la Flocellière Sèvremont jeudi 7 mai 2026.
Sèvremont
Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Conférence au château de la Flocellière
Conférence animée par Charlotte de Villiers. .
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 contact@chateaudelaflocelliere.com
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English :
Conference at Château de la Flocellière
L’événement Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Sèvremont a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges