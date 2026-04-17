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Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Château de la Flocellière Sèvremont

Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Château de la Flocellière Sèvremont jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Château de la Flocellière

Adresse : 30 Rue du Château

Ville : 85700 Sèvremont

Département : Vendée

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10

Sèvremont

Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Conférence au château de la Flocellière
Conférence animée par Charlotte de Villiers.   .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03  contact@chateaudelaflocelliere.com

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English :

Conference at Château de la Flocellière

L’événement Conférence Histoire, Anecdotes Et personnages du Bocage vendéen Sèvremont a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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