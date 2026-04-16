Visites guidées de l’église Saint Michel Mont Mercure Sèvremont

Sèvremont

Visites guidées de l’église

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-28 2026-08-29

Visites de l’église de Saint Michel Mont Mercure, point culminant de la Vendée.

Au clocher de St Michel Mont Mercure, vous êtes au point culminant de la Vendée 290 mètres d’altitude !

Les vendredis et samedis de l’été, des guides vous font découvrir l’histoire de cette église insolite !

La tour de 42 mètres de haut, surmontée de la statue de l’Archange Saint Michel domine la ville. Magnifique panorama sur le bocage vendéen, et table d’orientation autour de l’église.

De 17h à 19h. Gratuit. .

Saint Michel Mont Mercure Eglise Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 84 12

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English :

Visit the church of Saint Michel Mont Mercure, the highest point in the Vendée.

L’événement Visites guidées de l’église Sèvremont a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges