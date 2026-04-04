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Coupe du Monde FRANCE vs IRAK Sèvremont

Coupe du Monde FRANCE vs IRAK Sèvremont lundi 22 juin 2026.

Adresse : La Guiche Tour

Ville : 85700 Sèvremont

Département : Vendée

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sèvremont

Coupe du Monde FRANCE vs IRAK

La Guiche Tour Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 21:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

La coupe du Monde arrive à la Guiche Tour
En partenariat avec le Sèvremont Football Club, Viens vivre les matchs de l’Équipe de France sur grand écran dans une ambiance de folie   .

La Guiche Tour Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 06 05 02  jeguicheteau@guicheteau.fr

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English :

The World Cup arrives at La Guiche Tour

L’événement Coupe du Monde FRANCE vs IRAK Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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