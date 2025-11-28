Apéro Tour vol. 27 Sèvremont
Apéro Tour vol. 27 Sèvremont samedi 4 avril 2026.
La Guiche Tour Sèvremont Vendée
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Quand les mots claquent avec style slam, poésie urbaine et humour bien placé !
Un spectacle hors des cases, surprenant et percutant, à vivre absolument. .
La Guiche Tour Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 06 05 02 jeguicheteau@guicheteau.fr
