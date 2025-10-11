Atelier cuisine d’été Sèvremont
Atelier cuisine d’été Sèvremont mardi 16 juin 2026.
Sèvremont
Atelier cuisine d’été
CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:00:00
fin : 2026-06-16 21:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-08-21
Atelier cuisine d’été
Ce temps de cuisine sont ouverts à tous. Ils sont l’occasion de partager nos recettes de cuisine alternative, nutritive et diversifiée, tout en abordant des questions fondamentales sur notre alimentation et ses liens avec notre territoire.
Nombre de places limitées à 10 personnes.
Chacun doit apporter son joli tablier, un couteau et des contenants. Il n’y aura pas de fiche recette.
Ce qui n’est pas dégusté sur place sera partagé entre nous. .
CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
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English :
Summer cooking workshop
L’événement Atelier cuisine d’été Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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