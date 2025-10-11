Stage infiltrer l’eau dans mon jardin Maison de la Vie Rurale Sèvremont

Sèvremont

Stage infiltrer l’eau dans mon jardin

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 17:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Stage infiltrer l’eau dans mon jardin

Dans le cadre de la nécessaire adaptation au dérèglement climatique, la question de l’eau est essentielle et l’infiltration des eaux de pluies, à la parcelle, dans nos jardins est centrale.

Noues filtrantes, jardins et arbres de pluie, déconnexion des gouttières sont autant de propositions techniques qui s’appuient sur des solutions fondées sur la nature.

Ce stage sera l’occasion de comprendre et mesurer les nombreux bénéfices et de visualiser les différents aménagements. .

Maison de la Vie Rurale La Bernardière La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

Workshop: infiltrating water into my garden

L’événement Stage infiltrer l’eau dans mon jardin Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges