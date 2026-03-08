CONFÉRENCE HISTOIRE DE LA MUSIQUE: LA NAISSANCE DE L’OPERA Sète

CONFÉRENCE HISTOIRE DE LA MUSIQUE: LA NAISSANCE DE L’OPERA

Officiellement né sous la plume de Claudio Monteverdi, l’opéra lyrique a vu le jour dans un contexte socio-politique bien précis.Héritier des codes des cours princières de l’Italie de la Renaissance et plus particulièrement, à la cour de Florence, des recherches de Jacopo Peri et Giulio Caccini, il est ensuite repris et perfectionné par Claudio Monteverdi, artiste à la cour de Mantoue.Comment le compositeur a-t-il compilé, intégré et dépassé tout l’héritage socio-artistique de l’Italie de la Renaissance pour créer une nouvelle forme musicale et faire entrer la Musique dans la modernité ?Attention Nombre de places limité à 80 personnes .

Officially born from the pen of Claudio Monteverdi, lyric opera was born in a very specific socio-political context: how did the composer compile, integrate and surpass the entire socio-artistic heritage of Renaissance Italy to create a new musical form and bring Music into the modern age?

