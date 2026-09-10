Conférence : « Histoire des Virebent », Château de Launaguet, Launaguet

Informations pratiques

Conférence : « Histoire des Virebent » 19 et 20 septembre Château de Launaguet Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Profitez d’une conférence animée par une guide-conférencière de l’Office de tourisme de Toulouse pour découvrir le travail de la famille Virebent, artistes, architectes et céramistes qui ont marqué l’architecture et les arts décoratifs du XIXe siècle.

Une occasion de mieux comprendre l’héritage de cette dynastie d’artistes, dont les créations ornent encore de nombreux édifices de la région toulousaine.

Château de Launaguet 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 74 07 16 http://www.mairie-launaguet.fr Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805. Le domaine avait été racheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, baron de Launaguet, préfet de Montauban, puis maître des requêtes au conseil d’état. Auguste Virebent (1729-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Profitez de cette conférence animée par une guide-conférencière de l’office de tourisme de Toulouse.

© B. Léger