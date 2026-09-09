Visitez librement ce château du XIXe siècle exceptionnellement ouvert, Château de Launaguet, Launaguet

Informations pratiques

Visitez librement ce château du XIXe siècle exceptionnellement ouvert 19 et 20 septembre Château de Launaguet Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le château de Launaguet et l’œuvre de la famille Virebent.

Entièrement redécoré par Auguste Virebent au XIXe siècle grâce à un remarquable décor en terre cuite moulée, le château constitue un témoignage exceptionnel du savoir-faire de cette célèbre manufacture. Une occasion unique de découvrir ce patrimoine méconnu.

Le nombre de participants étant limité, un temps d’attente peut être nécessaire.

Château de Launaguet 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 74 07 16 http://www.mairie-launaguet.fr Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805. Le domaine avait été racheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, baron de Launaguet, préfet de Montauban, puis maître des requêtes au conseil d’état. Auguste Virebent (1729-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Découvrez le château de Launaguet et l’œuvre Virebent.

© Mairie de Launaguet