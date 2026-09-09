Participez à un atelier de modelage de terre cuite, Château de Launaguet, Launaguet

Informations pratiques

Participez à un atelier de modelage de terre cuite 19 et 20 septembre Château de Launaguet Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction des règles sanitaires en vigueur. Durée de l’atelier environ 30 minutes, en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez la technique du modelage de la terre à partir de copies de moules Virebent.

À l’aide de moules à pièces en plâtre réalisés d’après d’authentiques modèles de la manufacture Virebent, initiez-vous à ce savoir-faire emblématique de la terre cuite architecturale.

Animé par Pauline Jung, historienne de l’art spécialiste du moulage de terre cuite, cet atelier est accessible à partir de 6 ans et se partage en famille.

Château de Launaguet 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 74 07 16 http://www.mairie-launaguet.fr Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805. Le domaine avait été racheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, baron de Launaguet, préfet de Montauban, puis maître des requêtes au conseil d’état. Auguste Virebent (1729-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Créez à partir des copies de moules Virebent !

© Mairie de Launaguet