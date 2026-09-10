Visitez cette charmante église décorée, Église Saint-Barthélémy, Launaguet

Informations pratiques

Visitez cette charmante église décorée 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Launaguet est l’une des plus anciennes du nord de Toulouse. Fondée, selon la tradition, par l’évêque Saturnin de Toulouse, plus connu sous le nom de Saint-Sernin, elle témoigne d’une histoire pluriséculaire.

De nombreux éléments de son décor sont l’œuvre de Gaston Virebent. Ce remarquable ensemble de mobilier a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1991. L’église a, quant à elle, été inscrite dans sa totalité au titre des Monuments historiques en 2016.

Église Saint-Barthélémy 84 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 37 64 67 http://www.mairie-launaguet.fr L’église Saint-Barthélemy de Launaguet fut construite au XIXe siècle. L’intérieur de l’église est entièrement décoré par Gaston Virebent, fils d’Auguste Virebent. Il oriente la fabrique familiale vers une production plus artistique, jouant sur la couleur. Quelques pièces présentes sont réalisées par d’autres artisans de la terre cuite comme Moudenc et Giscard. Gaston Virebent acquiert une certaine reconnaissance dans son art et obtient des commandes à Toulouse, où il réalise le tympan de l’église de la Dalbade et l’autel de la Daurade.

L’église est l’une des plus anciennes au nord de Toulouse. Fondée par l’évêque Saturnin de Toulouse, elles est plus connue sous le nom de Saint-Sernin.

©Mairie de Launaguet