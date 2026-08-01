Conférence Histoire du prieuré de Loc-Mazé-Bréventec Lieu-dit Loc Mazé Plabennec

Informations pratiques

Plabennec

Conférence Histoire du prieuré de Loc-Mazé-Bréventec

Lieu-dit Loc Mazé Chapelle de Loc-Mazé Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Dans le cadre de son pardon annuel, la chapelle de l’ancien prieuré bénédictin de Locmazé au Drennec accueillera une conférence consacrée au manuscrit 421 de la Bibliothèque Mazarine, longtemps connu sous le nom de missel de Bréventec .

Conservé à Paris sous la tutelle de l’Institut de France, ce recueil liturgique en parchemin de cent seize feuillets porte la trace de son usage ancien au prieuré de Bréventec-Loc Mazé. Longtemps difficile d’accès, faute d’un état de conservation permettant sa consultation, le manuscrit a fait l’objet d’une restauration complète en 2023-2024.

L’étude que Philippe Tanguy propose de partager avec le public croise plusieurs disciplines. La conférence reviendra d’abord sur le site de Bréventec, occupé depuis la préhistoire à la croisée d’anciennes voies de communication, avant de retracer la fondation du prieuré dans la mouvance de l’abbaye bénédictine Saint-Mathieu de Fineterre. Elle s’attardera ensuite sur la fabrication même du document, du parchemin aux encres, avant d’entrer dans le détail de son étude codicologique, paléographique et liturgique reliure, écritures, lettrines, et même quelques graffitis laissés par des mains anonymes dans les marges du livre.

Cette conférence s’inscrit dans le prolongement des travaux de recherche que Philippe Tanguy consacre depuis plusieurs années à l’histoire du prieuré de Bréventec. .

Lieu-dit Loc Mazé Chapelle de Loc-Mazé Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Conférence Histoire du prieuré de Loc-Mazé-Bréventec Plabennec a été mis à jour le 2026-08-13 par OT PAYS DES ABERS