Conférence Histoire et Archéologie Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Conférence Histoire et Archéologie

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-05-18 14:30:00

fin : 2026-05-18 16:30:00

2026-05-18

Par Jean-Yves Besselièvre « Brest, une ville dans la guerre, 1940-1944 ». .

Espace des Minimes 47 rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 03 40

