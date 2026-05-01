Kafe Breizh Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Kafe Breizh

Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19 16:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Deuit d’ober anaoudegezh ha da eskemm e brezhoneg, en ur zebrin ur banne kafe e-kreiz un aergelc’h plijus ha dogor d’an holl.

Venez faire connaissance et échanger en breton autour d’un café, dans une ambiance conviviale ouverte à tous (débutants ou confirmés). .

Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

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English : Kafe Breizh

L’événement Kafe Breizh Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX