Rencontre avec Manal Salamé Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Rencontre avec Manal Salamé

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Rencontre autour de son roman Habibi Beyrouth .

Un matin, je me suis réveillée en rêvant que je ne parlais plus l’arabe. J’ai compris qu’il fallait rentrer.

Après dix-sept ans en France, loin de son pays natal, Amal revient à Beyrouth pour obtenir une carte d’identité. Mais ce qui ne devait être qu’une simple formalité se révèle beaucoup plus compliqué que prévu et Amal doit prolonger son séjour. Ses démarches administratives la conduisent des rues palpitantes de la capitale jusqu’au sud du pays, dans son village familial désormais tenu d’une main de fer par le Hezbollah.

La traversée de ce pays aussi beau que tourmenté devient un voyage au cœur de la mémoire et des blessures de l’exil.

Réservation conseillée. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English : Rencontre avec Manal Salamé

L’événement Rencontre avec Manal Salamé Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX