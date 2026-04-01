Conférence historique RISCLE Riscle
Conférence historique RISCLE Riscle samedi 18 avril 2026.
Riscle
Conférence historique
RISCLE Médiathèque Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Animé par Jacques Fitan
En la mémoire de Marius Tugayé, Emblématique Résistant Risclois
Organisé par Jean-Luc Tovar, président de l’ANACR, et Jacques Fitan, historien de la Résistance, spécialiste du Gers, avec l’aide précieuse de Madame Fressanges, nièce de Marius Tugayé.
Lumière sur Marius Tugayé
2 septembre 1899 8 juin 1993
Emblématique Résistant Risclois, il fût le premier président du Comité Gersois de l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
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RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com
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English :
Hosted by Jacques Fitan
In memory of Marius Tugayé, emblematic Resistance fighter from Risclois
Organized by Jean-Luc Tovar, President of ANACR, and Jacques Fitan, historian of the Resistance, specialist in the Gers, with the invaluable help of Madame Fressanges, niece of Marius Tugayé.
Spotlight on Marius Tugayé
september 2, 1899 June 8, 1993
An emblematic Resistance fighter from Risclois, he was the first President of the Gers Committee of ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
L’événement Conférence historique Riscle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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