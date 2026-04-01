Conférence historique RISCLE Riscle

Riscle

Conférence historique

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Animé par Jacques Fitan

En la mémoire de Marius Tugayé, Emblématique Résistant Risclois

Organisé par Jean-Luc Tovar, président de l’ANACR, et Jacques Fitan, historien de la Résistance, spécialiste du Gers, avec l’aide précieuse de Madame Fressanges, nièce de Marius Tugayé.

Lumière sur Marius Tugayé

2 septembre 1899 8 juin 1993

Emblématique Résistant Risclois, il fût le premier président du Comité Gersois de l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)

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RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

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English :

Hosted by Jacques Fitan

In memory of Marius Tugayé, emblematic Resistance fighter from Risclois

Organized by Jean-Luc Tovar, President of ANACR, and Jacques Fitan, historian of the Resistance, specialist in the Gers, with the invaluable help of Madame Fressanges, niece of Marius Tugayé.

Spotlight on Marius Tugayé

september 2, 1899 June 8, 1993

An emblematic Resistance fighter from Risclois, he was the first President of the Gers Committee of ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)

L’événement Conférence historique Riscle a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65