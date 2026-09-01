Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Conférence humoristique sur le moine Félix

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Le moine Félix une histoire de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély

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Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

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English :

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L’événement Conférence humoristique sur le moine Félix Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge