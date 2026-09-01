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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Conférence humoristique sur le moine Félix Saint-Jean-d’Angély

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Conférence humoristique sur le moine Félix

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Le moine Félix une histoire de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély
  .

Médiathèque Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00  mediatheque@angely.net

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English :

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L’événement Conférence humoristique sur le moine Félix Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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