Informations pratiques

Montsoreau

Conférence Il était une fois un camp américain

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’association Art et Découverte de Montsoreau a le plaisir de vous convier à sa prochaine conférence intitulée il était une fois un camp américain , animée par Christianne Pelletier.

Le camp américain de Villebernier a été créé en avril 1918, un an après l’entrée en guerre des Etats-Unis dans le conflit mondial.

C’était un camp de cheminots destiné à entretenir le matériel ferroviaire débarqué dans les ports de l’Atlantique à destination du front de l’Est dans le secteur américain. Ce camp comptait environ 2000 soldats logés dans 36 baraquements le long de la voie ferrée dans la terre maraîchère de Villebernier. Eau, électricité, téléphone dans le camp à l’heure de la lampe à pétrole pour les habitants choc des cultures entre deux mondes, parfois réunis pour des, mariages. Le général Pershing en visite c’est le plus beau de tous les camps que l’ai inspectés

Aujourd’hui, peu de traces sur place mais des documents aux archives.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 17h. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 64 58 80 houlzetdurdic@free.fr

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English :

The Art et Découverte de Montsoreau association is pleased to invite you to its upcoming lecture titled Once Upon a Time, There Was an American Camp, presented by Christianne Pelletier.

L’événement Conférence Il était une fois un camp américain Montsoreau a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME