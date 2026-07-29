Maison du Parc Montsoreau
samedi 19 septembre 2026 · Montsoreau
Informations pratiques
Montsoreau
Maison du Parc
15 avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Incontournable à Montsoreau, la Maison du Parc vous invite à la détente et à la découverte, avec des expositions gratuites, des animations famille, une boutique repensée et un accueil partagé avec l’office de tourisme.
Ne manquez pas de visiter les deux expositions installées à la Maison
Grands mammifères les gardiens des Parcs naturels régionaux bienvenue au cœur des Parcs naturels régionaux, là où cerfs, loups, loutres, dauphins, humains partagent un même monde vivant. À travers cette exposition photographique, plongez dans l’univers des grands mammifères des Parcs de métropole et d’Outre-mer et laissez-vous surprendre par des sculptures étonnantes. Entrez, regardez… la nature a tant à raconter. Exposition de photographies et de sculptures.
Au cœur de la forêt la forêt couvre 28% de notre territoire. Espace de loisirs ou ressource économique, elle offre aussi le gîte et le couvert à une foule d’animaux. Partez pour une balade forestière à la rencontre de ceux qui l’habitent à travers des clichés amateurs accompagnés de photographies de Louis-Marie Préau, photographe animalier professionnel.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. .
15 avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 38 88 maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
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English :
A must in Montsoreau, the Maison du Parc invites you to relax and discover, with free exhibitions, family events, a redesigned store and a reception shared with the tourist office.
L’événement Maison du Parc Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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