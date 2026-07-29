Informations pratiques

Montsoreau

Mairie de Montsoreau

24 place des Diligences Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cet édifice du 18e siècle, initialement conçu pour l’accueil de voyageurs. Le temps d’une visite, vous pourrez rencontrer les élus et découvrir ce lieu de la vie républicaine, son histoire et son rôle au cœur du village.

Entrée libre (jauge limitée).

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h à 12h. .

24 place des Diligences Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Discover this 18th-century building, originally designed to accommodate travelers. During your visit, you’ll have the chance to meet local officials and learn about this hub of civic life, its history, and its role at the heart of the village.

L’événement Mairie de Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME