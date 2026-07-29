Informations pratiques

Montsoreau

Champignonnière Le Saut aux Loups

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de cette champignonnière artisanale en immersion souterraine dans un site géologique d’exception taillé dans le tuffeau.

Vous pourrez découvrir les cultures de shiitakés, les champignons de Paris et pleurotes. Une boutique et un restaurant où déguster des galipettes complètent le site (réservation recommandée).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 70 30 lesautauxloups@gmail.com

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English :

Discover this artisanal mushroom farm by immersing yourself underground in an exceptional geological site carved out of tufa rock.

L’événement Champignonnière Le Saut aux Loups Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME