Montsoreau

Musicales de Montsoreau voyage musical

Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Amoureux du quatuor, les musiciens nous offrent un aperçu de leur univers poétique et musical.

Avec Haydn qui donna naissance au quatuor classique… et qui inspira Mozart, Szymanowski, le fondateur de “Jeune Pologne Musique”, fasciné par le romantisme allemand… et Grieg, enfin, inspiré par le printemps de sa terre natale, nourricière et indomptée du Grand Nord, donnant à sa musique une impression de puissance et de quiétude.

Quatuor Våren.

David Heusler, Alto Jean-Baptiste Iachemet, Violon Elliott Pages, Violon Adèle Quartier de Andrade, Violoncelle.

Haydn Szymanowski Grieg.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 14 août 2026 de 20h30 à 22h. .

Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr

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English :

Lovers of the quartet, the musicians offer us a glimpse into their poetic and musical universe.

L’événement Musicales de Montsoreau voyage musical Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME