Informations pratiques

Montsoreau

Feu d’artifice Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Après son report en raison des conditions météorologiques, le feu d’artifice de Montsoreau, initialement prévu le lundi 13 juillet, a lieu le mercredi 12 août.

La soirée est animée par Kevin Clark et l’Harmonie de Chacé-Varrains, avant le traditionnel feu d’artifice tiré à 23h.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 12 août 2026.

Feu d’artifice tiré à 23h. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 65 64 05

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English :

After being postponed due to weather conditions, the Montsoreau fireworks display, originally scheduled for Monday, July 13, will take place on Wednesday, August 12.

L’événement Feu d’artifice Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME