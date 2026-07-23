Feu d’artifice Montsoreau Montsoreau
mercredi 12 août 2026 · Montsoreau
Informations pratiques
Montsoreau
Feu d’artifice Montsoreau
Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Après son report en raison des conditions météorologiques, le feu d’artifice de Montsoreau, initialement prévu le lundi 13 juillet, a lieu le mercredi 12 août.
La soirée est animée par Kevin Clark et l’Harmonie de Chacé-Varrains, avant le traditionnel feu d’artifice tiré à 23h.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 12 août 2026.
Feu d’artifice tiré à 23h. .
Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 65 64 05
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English :
After being postponed due to weather conditions, the Montsoreau fireworks display, originally scheduled for Monday, July 13, will take place on Wednesday, August 12.
L’événement Feu d’artifice Montsoreau Montsoreau a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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