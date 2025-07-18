Visite guidée du château de Montsoreau – musée d’art contemporain, Château de Montsoreau, Montsoreau

Informations pratiques

Visite guidée du château de Montsoreau – musée d’art contemporain Samedi 19 septembre, 10h30, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Château de Montsoreau Maine-et-Loire

jauge limitée à 20 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’art contemporain.

A 10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire du lieu en 20 minutes.

A 11h00, 14h00 et 16h00 : visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée.

Tarif exceptionnel

Adulte : 9€

Enfant : 5€

Château de Montsoreau passage du marquis de geoffre 49730 montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 67 12 60 http://www.chateau-montsoreau.com Seul château de la Loire construit dans le lit du fleuve, le Château de Montsoreau est le plus moderne, le plus contemporain des Châteaux de la Loire. Premier château Renaissance de France, il témoigne de l’émergence de nouveaux langages artistiques et architecturaux. Aujourd’hui musée d’art contemporain, le Château de Montsoreau présente des œuvres uniques qui reflètent la vivacité de la création artistique actuelle. Par la route

Sortie autoroute A85 numéro 5 Bourgueil (suivre Saumur) D960

Parking gratuit situé au Quai Alexandre Dumas, en bords de Loire,

au pied du château (15 places de stationnement)

Parking de l’Arceau, 5 minutes à pied (800 mètres) : 300 places de stationnement / gratuit.

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’art contemporain.

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