Montsoreau

Vignobles en scène au Domaine de la Perruche un vigneron, un musicien duo de solistes

29 rue de la Maumenière Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation créative.

Des vignes au chai, le vigneron du domaine et un musicien vous invitent à un moment de dégustation unique, à travers une partition où la musique et le vin créent un accord tout en harmonie.

Au cours de cette expérience, vous dégusterez trois vins, chacun accompagné d’un morceau de musique faisant écho aux émotions et aux sensations qu’il inspire.

Le concert, d’une durée d’environ une heure, sera ponctué de courtes pauses dédiées à la dégustation et aux échanges autour des vins présentés par le vigneron du domaine.

La rencontre se prolongera par un verre de l’amitié, un moment privilégié pour échanger avec le vigneron et le musicien. À l’issue de l’animation, les vins dégustés seront également disponibles à l’achat directement à la boutique.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 18h30. .

29 rue de la Maumenière Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 73 36 tourisme@domainedelaperruche.fr

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English :

Vignobles en scène creative animation.

From the vineyard to the cellar, the estate’s winemaker and a musician invite you to enjoy a unique tasting experience, in which music and wine create a harmonious blend.

L’événement Vignobles en scène au Domaine de la Perruche un vigneron, un musicien duo de solistes Montsoreau a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME