Musicales de Montsoreau ode à la nature Montsoreau
Musicales de Montsoreau ode à la nature Montsoreau vendredi 7 août 2026.
Montsoreau
Musicales de Montsoreau ode à la nature
Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Ce duo fonctionne comme une conversation musicale entre la voix et le piano en une ode à la nature.
Il nous offre un choix de Lieder intimes et simples d’une grande profondeur. Les mélodies apportent une intensité romantique, des lignes vocables amples et un piano presque orchestral…
Duo Gazeilles-Gey.
Emy Gazeilles, Soprano, Adrien Gey, piano.
Schubert Rachmaninov.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 7 août 2026 de 20h30 à 22h. .
Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr
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English :
This duet functions as a musical conversation between voice and piano, an ode to nature.
L’événement Musicales de Montsoreau ode à la nature Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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