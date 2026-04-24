Montsoreau

Musicales de Montsoreau ode à la nature

Rue de l’Eglise Montsoreau Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Ce duo fonctionne comme une conversation musicale entre la voix et le piano en une ode à la nature.

Il nous offre un choix de Lieder intimes et simples d’une grande profondeur. Les mélodies apportent une intensité romantique, des lignes vocables amples et un piano presque orchestral…

Duo Gazeilles-Gey.

Emy Gazeilles, Soprano, Adrien Gey, piano.

Schubert Rachmaninov.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 7 août 2026 de 20h30 à 22h. .

Rue de l’Eglise Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire concerts@musicales-montsoreau.fr

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English :

This duet functions as a musical conversation between voice and piano, an ode to nature.

L’événement Musicales de Montsoreau ode à la nature Montsoreau a été mis à jour le 2026-04-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME