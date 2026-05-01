Conférence Il y a 8000 ans, l’origine des noms des lieux d’eau dans L’Enclave des Papes Salle Communale, 83 Avenue André CHAUVIN Le Pègue

Le Pègue

Conférence Il y a 8000 ans, l’origine des noms des lieux d’eau dans L’Enclave des Papes

Salle Communale, 83 Avenue André CHAUVIN Salle Communale 83 Avenue André CHAUVIN 26770 Le Pègue Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Conférence par Geneviève Caelen-Haumont Il y a 8000 ans, l’origine des noms des lieux d’eau dans L’Enclave des Papes

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Salle Communale, 83 Avenue André CHAUVIN Salle Communale 83 Avenue André CHAUVIN 26770 Le Pègue Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 31 19 41 museedupegue26@gmail.com

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English :

Lecture by Geneviève Caelen-Haumont 8000 years ago, the origin of water place names in the Enclave des Papes

L’événement Conférence Il y a 8000 ans, l’origine des noms des lieux d’eau dans L’Enclave des Papes Le Pègue a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes