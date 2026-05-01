La nuit des musées au Musée Archéologique du Pègue Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Le Pègue

La nuit des musées au Musée Archéologique du Pègue

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rendez-vous le 23 mai dès 18h pour une soirée magique au cœur de notre village. Entre visites commentées, musique live, animations pour petits et grands, et plongée nocturne dans le musée archéologique du Pègue.

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Musée Archéologique du Pègue 2 rue du Donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

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English :

Join us on May 23rd from 6pm for a magical evening in the heart of our village. With guided tours, live music, entertainment for young and old, and a night dive into the Pègue archaeological museum.

L’événement La nuit des musées au Musée Archéologique du Pègue Le Pègue a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes