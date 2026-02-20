Nuit des musées au Pègue Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Nuit des musées au Pègue

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue Drôme

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Dans le cadre des 400 ans de la naissance de la marquise de Sévigné, exposition de la chaise à porteur du Pègue, avec son mannequin vêtu style 17ème siècle. Lecture de lettres de Mme de Sévigné. Buvette. Musiciens.

Visite gratuite du musée archéologique.

Musée Archéologique du Pègue 2 rue du donjon Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 68 21 museedupegue26@gmail.com

English : Nuit des musées au Pègue

As part of the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné, an exhibition of the Pègue sedan chair, complete with a mannequin dressed in 17th-century style. Readings of letters by Madame de Sévigné. Refreshments available. Live music. Free admission to the archaeological museum.

