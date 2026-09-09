Conférence Images discrètes de la chapelle St Roch de Conques Rodez
mercredi 30 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Conférence Images discrètes de la chapelle St Roch de Conques
41 Rue Béteille Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre de Au coeur du Patrimoine , la Maison de Ma Région vous propose une conférence.
Conférence Images discrètes de la chapelle St Roch de Conques par Pierre Lançon, bibliothécaire archiviste de la société des lettres de l’Aveyron et du Centre de documentation historique de Conques suivie de la présentation du projet de restauration des Orgues de l’Abbatiales de Conques. .
41 Rue Béteille Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 61 39 69 12
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English :
As part of the Au coeur du Patrimoine series, the Maison de Ma Région is hosting a lecture.
L’événement Conférence Images discrètes de la chapelle St Roch de Conques Rodez a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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