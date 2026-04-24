Conférence Inrap : Concarneau au temps des Gaulois, Pôle nautique de la Croix, Concarneau

Conférence Inrap : Concarneau au temps des Gaulois Samedi 13 juin, 11h00 Pôle nautique de la Croix Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Valérie Le Gall, Océane Lierville et Anne-Françoise Cherel, archéologues à l’Inrap, donneront une conférence sur la période de l’âge du Fer. Elles présenteront le contexte archéologique de la ville (notamment les résultats des fouilles réalisées ces dernières années à Colguen et à Keraorec) et évoqueront les habitats et la vie quotidienne des Gaulois à Concarneau.

Réservation conseillée auprès de la Maison du Patrimoine : 02 98 50 37 18 ou par mail : maison.patrimoine@concarneau.fr

Événement organisé par le service patrimoine de la ville de Concarneau, Ville d’Art et d’Histoire et l’Inrap.

Pôle nautique de la Croix Quai de la Croix, 29 900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:maison.patrimoine@concarneau.fr »}]

European Archaeology Days

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