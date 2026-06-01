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Conférence Inrap – « Place des Promenades : sous le bitume, 1000 ans d’histoire », Salle des Anciens, Saint-Cosme-en-Vairais

Conférence Inrap – « Place des Promenades : sous le bitume, 1000 ans d’histoire », Salle des Anciens, Saint-Cosme-en-Vairais

Conférence Inrap – « Place des Promenades : sous le bitume, 1000 ans d’histoire », Salle des Anciens, Saint-Cosme-en-Vairais samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des Anciens

Adresse : Rue nationale, 72 110 Saint-Cosme-en-Vairais

Ville : 72110 Saint-Cosme-en-Vairais

Département : Sarthe

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Conférence Inrap – « Place des Promenades : sous le bitume, 1000 ans d’histoire » Samedi 13 juin, 15h00 Salle des Anciens Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Connus par les seules sources historiques, l’église Notre-Dame-de-Vair et son cimetière paroissial ont été révélés par l’archéologie préventive, lors d’un diagnostic mené par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) en 2025. L’intervention, également marquée par la découverte de sépultures mérovingiennes, retrace ainsi mille ans d’histoire du bourg.
Une conférence de Sylvie Baia, archéologue, Inrap et Raphaëlle Lefebvre, anthropologue, Inrap, organisée par l’association Patrimoine du Vairais, avec le soutien de la mairie.

Salle des Anciens Rue nationale, 72 110 Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire
Connus par les seules sources historiques, l’église Notre-Dame-de-Vair et son cimetière paroissial ont été révélés par l’archéologie préventive, lors d’un diagnostic mené par l’Institut national de …

© Inrap

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