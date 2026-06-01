Les découvertes archéologiques du Vairais, Salle des Anciens, Saint-Cosme-en-Vairais
Les découvertes archéologiques du Vairais, Salle des Anciens, Saint-Cosme-en-Vairais samedi 13 juin 2026.
Les découvertes archéologiques du Vairais 13 et 14 juin Salle des Anciens Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Une exposition présentera les découvertes de l’époque gallo-romaine et de l’époque mérovingienne faites à Saint-Cosme-en-Vairais. Les résultats des fouilles archéologiques préventives, réalisées place des Promenades en novembre 2025, seront présentées au public.
Salle des Anciens Rue nationale, 72 110 Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire
Une exposition présentera les découvertes de l’époque gallo-romaine et de l’époque mérovingienne faites à Saint-Cosme-en-Vairais. Les résultats des fouilles archéologiques préventives, réalisées des…
© Patrimoine du Vairais
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