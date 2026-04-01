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Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle

Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle

Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle samedi 18 avril 2026.

Lieu : rue du colombier

Adresse : Salle polyvalente Maurice Bouchot

Ville : 54200 Chaudeney-sur-Moselle

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Chaudeney-sur-Moselle

Conférence interactive sur Émile Moselly

rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Conférence interactive sur Émile Moselly, animée par Corinne Florentin, secrétaire du prix Moselly.

Entrée libreTout public
0  .

rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est   corinne.florentin@gmail.com

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English :

Interactive conference on Émile Moselly, hosted by Corinne Florentin, secretary of the Prix Moselly.

Free admission

L’événement Conférence interactive sur Émile Moselly Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par MT TERRES TOULOISES

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