Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle
Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle samedi 18 avril 2026.
Chaudeney-sur-Moselle
Conférence interactive sur Émile Moselly
rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conférence interactive sur Émile Moselly, animée par Corinne Florentin, secrétaire du prix Moselly.
Entrée libreTout public
0 .
rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est corinne.florentin@gmail.com
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English :
Interactive conference on Émile Moselly, hosted by Corinne Florentin, secretary of the Prix Moselly.
Free admission
L’événement Conférence interactive sur Émile Moselly Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par MT TERRES TOULOISES