Conférence interactive sur Émile Moselly rue du colombier Chaudeney-sur-Moselle

Chaudeney-sur-Moselle

Conférence interactive sur Émile Moselly

rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conférence interactive sur Émile Moselly, animée par Corinne Florentin, secrétaire du prix Moselly.

Entrée libreTout public

0 .

rue du colombier Salle polyvalente Maurice Bouchot Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est corinne.florentin@gmail.com

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English :

Interactive conference on Émile Moselly, hosted by Corinne Florentin, secretary of the Prix Moselly.

Free admission

L’événement Conférence interactive sur Émile Moselly Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-14 par MT TERRES TOULOISES