Kid James + Eddie Lopez Rap’tout Kustom Rodz Chaudeney-sur-Moselle

Kid James + Eddie Lopez Rap’tout Kustom Rodz

543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Grosse soirée Rockabilly !

Préparez-vous à une soirée qui va faire trembler le plancher du local des Rap’Tout !

Les Tool’s Rockers sont fiers de vous annoncer un événément exceptionnel, avec l’arrivée de deux des noms les plus brûlants du label mythique Wild Records (Los Angeles) Kid James (Australie) et Eddie Lopez (USA).

Venez prendre une dose massive de Rockabilly et de R&B sauvage avec ces deux groupes qui ont conquis la scène internationale. Chaque groupe est prêt à vous livre environ une heure de show intense !

Ne manquez pas cette opportunité unique de voir sur scène ces pépites de chez Wild Records, le label qui redéfinit le son Rock’n’Roll d’aujourd’hui.

Plus d’informations (billetterie, etc.) sont à venir prochainement ! Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l’actualité de cet événement incontournable !Tout public

543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 60 30 48 toolsrockers@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big Rockabilly party!

Get ready for an evening that will shake the floor of the Rap’Tout premises!

Tool’s Rockers are proud to announce an exceptional event, with the arrival of two of the hottest names on the legendary Wild Records label (Los Angeles): Kid James (Australia) and Eddie Lopez (USA).

Come and get a massive dose of Rockabilly and wild R&B with these two bands who have conquered the international scene. Each band is ready to deliver about an hour of intense entertainment!

Don’t miss this unique opportunity to see on stage these nuggets from Wild Records, the label redefining today’s Rock’n’Roll sound.

More information (ticketing, etc.) coming soon! Stay tuned to our social networks for all the latest news on this not-to-be-missed event!

