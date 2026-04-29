Conférence IPSA | Roland Lehoucq astrophysicien CEA. « Voyage interstellaire : entre science & imagination » IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine Mardi 5 mai, 18h00 En streaming

Conférence IPSA, école d’ingénieurs | Roland Lehoucq astrophysicien CEA. « Voyage interstellaire : entre science & imagination »

Conférence #IPSA | Rendez-vous le 5 mai prochain pour une conférence exceptionnelle de Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA et vulgarisateur sur le thème « Voyage interstellaire : entre science & imagination ».

A travers une approche à la fois scientifique et accessible, Roland Lehoucqpropose d’explorer les possibilités du voyage interstellaire. Il s’appuiera notamment sur des exemples issus de la culture populaire, comme le vaisseau du film Avatar, afin d’illustrer de manière concrète certaines notions de physique et de sciences. Il partagera également son parcours professionnel et apportera un éclairage sur le domaine de l’astrophysique spatiale. Une occasion unique de mieux comprendre les enjeux scientifiques liés à l’exploration de l’espace et d’échanger avec un expert du domaine.

Mardi 5 mai 2026

18h00 – 19h30

Amphithéâtre – IPSA Paris

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l’IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l’air, de l’espace et des nouvelles mobilités. Aujourd’hui, les technologies aéronautiques et spatiales s’étendent bien au-delà des cieux, avec des applications sur terre, sur et sous l’eau. Répartie sur trois sites d’excellence à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose un parcours d’ingénieur en 5 ans, un Bachelor en 3 ans, ainsi que des formations spécifiques telles que le MSc Aerospace Propulsion, le MSc Aéro IA & Cyber, et le MBA Ingénieur d’affaires en aéronautique et spatial en partenariat avec l’ISG. Avec une pédagogie résolument tournée vers l’international et en phase avec les besoins des entreprises du secteur, l’IPSA bénéficie de solides partenariats avec les acteurs civils et militaires de l’industrie. En connexion directe avec les décideurs et experts du domaine, nos étudiants sont prêts à transformer leur passion en carrière. L’IPSA recrute pour la formation ingénieurs en post-bac via le Concours Advance qui donne accès à 4 grandes écoles d’ingénieurs réparties sur 13 campus à travers la France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T19:30:00.000+02:00

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https://www.youtube.com/live/A9OqZZuVXCY

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne



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