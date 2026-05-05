Conférence Jacques Lusseyran et d’autres héros aveugles de la Résistance intérieure française au Fort Montbarey Mémorial Fort Montbarey Brest

Brest

Conférence Jacques Lusseyran et d’autres héros aveugles de la Résistance intérieure française au Fort Montbarey

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 17:15:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Mémorial des Finistériens est honoré d’accueillir madame Zina Weygand, docteure en histoire,

Zina Weygand prononcera la conférence Jacques Lusseyran et d’autres héros aveugles de la Résistance intérieure française

Après la première partie ayant eu lieu le 1 er mars 2026,voici la suite.

Une séance de dédicace de madame Weygand se tiendra en fin de conférence, ainsi qu’un rafraîchissement.

Informations pratiques

Durée 1h15.

Accès à la conférence gratuit, à partir de 15h45

Dédicaces à l’issue et rafraîchissement .

Mémorial Fort Montbarey Allée de Bir Hakeim Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 60 05 87 56

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English : Conférence Jacques Lusseyran et d’autres héros aveugles de la Résistance intérieure française au Fort Montbarey

L’événement Conférence Jacques Lusseyran et d’autres héros aveugles de la Résistance intérieure française au Fort Montbarey Brest a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue