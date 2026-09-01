Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours Mont-Saint-Aignan
jeudi 24 septembre 2026 · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Mont-Saint-Aignan
Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours
Maison de l’Université de Rouen 3 Pl. Emile Blondel Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Cette conférence s’intéressera à l’évolution des jardins publics dans les grandes cités normandes, ainsi qu’aux jardins privés normands représentés par les peintres de cette époque, et à l’impact de ces changements dans la peinture. Alliant histoire des jardins et représentations, ce temps d’échange souhaite montrer comment le jardin en Normandie est passé de lieux d’inspiration à des lieux de créations artistiques, en accueillant tout d’abord de la statuaire, puis des salons d’art contemporain.
Artiste(s) Bénédicte Percheron
Horaires 18:00 .
Maison de l’Université de Rouen 3 Pl. Emile Blondel Mont-Saint-Aignan 76821 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 76 93 01
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English : Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours
L’événement Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-08-07 par Seine-Maritime Attractivité
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