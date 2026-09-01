Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours

Maison de l’Université de Rouen 3 Pl. Emile Blondel Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Cette conférence s’intéressera à l’évolution des jardins publics dans les grandes cités normandes, ainsi qu’aux jardins privés normands représentés par les peintres de cette époque, et à l’impact de ces changements dans la peinture. Alliant histoire des jardins et représentations, ce temps d’échange souhaite montrer comment le jardin en Normandie est passé de lieux d’inspiration à des lieux de créations artistiques, en accueillant tout d’abord de la statuaire, puis des salons d’art contemporain.

Artiste(s) Bénédicte Percheron

Horaires 18:00 .

Maison de l’Université de Rouen 3 Pl. Emile Blondel Mont-Saint-Aignan 76821 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 76 93 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours

L’événement Conférence Jardins de Normandie histoire et représentations des impressionnistes à nos jours Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-08-07 par Seine-Maritime Attractivité