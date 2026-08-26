Conférence Jen-i-kouan, médecin français au Sichuan de 1911 à 1925 Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 7 octobre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence Jen-i-kouan, médecin français au Sichuan de 1911 à 1925

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 17:00:00

fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Conférence de Aurore Staiger Jen-i-kouan (Albert Gervais, 1891-1979), médecin français au Sichuan de 1911 à 1925 .

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture by Aurore Staiger: Jen-i-kouan (Albert Gervais, 1891–1979), a French physician in Sichuan from 1911 to 1925.

L’événement Conférence Jen-i-kouan, médecin français au Sichuan de 1911 à 1925 Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations