Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression
Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère
Début : 2026-03-16 14:30:00
Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou et présentée par Benoît , docteur en philosophie à l’UBO (Université Bretagne Occidentale) .
Cette conférence retracera l’évolution technique de la BD et explorera les territoires qu’il lui a fallu conquérir pour sortir de son ghetto culturel et être reconnue comme un moyen d’expression artistique à part entière.
Gratuit pour les adhérents. .
