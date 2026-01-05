Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 14:30:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou et présentée par Benoît , docteur en philosophie à l’UBO (Université Bretagne Occidentale) .

Cette conférence retracera l’évolution technique de la BD et explorera les territoires qu’il lui a fallu conquérir pour sortir de son ghetto culturel et être reconnue comme un moyen d’expression artistique à part entière.

Gratuit pour les adhérents. .

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression

L’événement Conférence La Bande Dessinée, un moyen d’expression Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE