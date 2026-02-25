Conférence la bière, de ses traces les plus anciennes à son histoire en Alsace Truchtersheim
dimanche 4 octobre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Conférence la bière, de ses traces les plus anciennes à son histoire en Alsace
4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Conférence autour de la bière à la salle du Koeur à Truchtersheim.
Par Geoffrey Diebold.
Cette présentation, qui sent bon le houblon, débutera par les plus anciennes traces archéologiques et historiques, qu’a pu laisser la bière dans le monde. Il faudra ensuite s’arrête sur l’histoire des brasseurs et des brasseries en Alsace avec un focus sur Strasbourg. Du Moyen-Age et jusqu’au 19ème siècle, siècle des grandes avancées, les choses ont beaucoup évolué. Enfin, il faudra jeter un coup d’oeil à l’activité brassicole aujourd’hui en Alsace. 0 .
4 place du Marché Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 91 contact@lebeaujardin.alsace
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English :
Conference on beer at the Koeur hall in Truchtersheim.
L’événement Conférence la bière, de ses traces les plus anciennes à son histoire en Alsace Truchtersheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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