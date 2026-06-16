Conférence « La menace masculiniste » Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS samedi 20 juin 2026.

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Le 21 janvier 2026, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE) publiait son rapport annuel sur l’état du sexisme en France, sous un titre particulièrement évocateur : « La menace masculiniste ». Ce rapport met en lumière la progression de mouvements et de discours qui remettent en cause les droits des femmes, alimentent les violences sexistes et fragilisent les fondements mêmes de l’égalité.

Dans le cadre de son Assemblée Générale, le CNFF aura l’honneur d’accueillir Mme Leeann FLANDRINCK, Chargée d’études au Haut Conseil à l’Égalité, spécialiste des questions de genre et de santé. Elle nous présentera les principaux enseignements du Rapport annuel 2026 sur l’état du sexisme en France, ainsi que les 25 recommandations formulées par le HCE pour faire face à la montée du masculinisme.

Au-delà d’un simple phénomène sociétal, le HCE considère aujourd’hui le masculinisme comme une menace pour l’ordre public et un enjeu de sécurité nationale, tant ses manifestations peuvent favoriser les violences, la radicalisation en ligne et la remise en cause des principes démocratiques d’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette intervention offrira aux participantes et participants des clés de compréhension essentielles pour appréhender ces évolutions préoccupantes, mesurer leurs conséquences et réfléchir collectivement aux actions à mettre en œuvre pour défendre et promouvoir les droits des femmes dans notre société.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Depuis 1901, le Conseil National des Femmes Françaises œuvre pour le droit des femmes et l’égalité des chances.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h15 à 16h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:15:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:15:00+02:00_2026-06-20T16:15:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS

contact@cnff.fr



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